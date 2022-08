Vuelta | Evenepoel domina pure a cronometro | vantaggio enorme su Roglic Ma la sua vittoria finale è tutt’altro che scontata

(Di martedì 30 agosto 2022) Remcoè sempre piùtore delladi Spagna. Il corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha vinto ladi 30,9 km da Elche ad Alicante con 48 secondi disul campione olimpico della prova contro il tempo Primoze un minuto sul compagno di squadra Rémi Cavagna. Il giovane belga sta offrendo prestazioni sensazionali nella corsa spagnola e finora non sembra avere avversari in grado di contrastarlo. Nemmeno lo sloveno, vincitore delle ultime tre edizioni e a caccia del poker mai riuscito a nessuno nella storia della, sembra poterlo impensierire.fin dal primo arrivo in salita di questa edizione, a Pico Jano, ha dimostrato una marcia più rispetto ai rivali che ha ulteriormente distanziato nelle ...

telodogratis : Vuelta: 10/a tappa, Evenepoel vince crono e allunga in classifica - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Ciclismo #Vuelta Impressionante prova di forza di Remco #Evenepoel, che vince la prova a… -

Il belga Remco Evenepoel (Quick - Step) ha consolidato la sua leadership nel Giro di Spagna 2022 imponendosi nella crono di 30,9 km. Il 22enne in maglia rossa ha ottenuto così la sua prima vittoria di tappa alla Vuelta. REMCO EVENEPOEL: 'ORA LOTTO PER LA VITTORIA FINALE' La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Abbiamo assistito ad una nuova dominante prova di Remco Evenepoel che, a soli 22 anni, ha messo in bacheca la vittoria numero 34 in carriera. L'appuntamento è per domani con una tappa dal profilo altimetrico più semplice. Non mancate! Il belga si impone nella decima tappa, battendo di 48 secondi lo sloveno Primoz Roglic e di un minuto il francese Rémi Cavagna.