Ucraina: la Ue e l’Italia addestreranno l’esercito di Zelensky all’uso delle armi. Lo conferma Guerini (Di martedì 30 agosto 2022) Nonostante la crisi di governo, si è riusciti a finalizzare il quarto decreto di aiuti, in linea con le priorità rappresentate dal ministro ucraino Oleksii Reznikov, ha detto Guerini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 30 agosto 2022) Nonostante la crisi di governo, si è riusciti a finalizzare il quarto decreto di aiuti, in linea con le priorità rappresentate dal ministro ucraino Oleksii Reznikov, ha dettoL'articolo proviene da Firenze Post.

guerini_lorenzo : Prima #Medvedev, oggi #Suslov che spera nella vittoria del centrodestra per far diventare l’Italia laboratorio in U… - elio_vito : A 6 mesi dall'inizio dell'invasione russa, oggi si celebra il giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina???? Una nazione,… - fattoquotidiano : Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liber… - psicoabile : L’#Italia e’ quel Paese ridicolo dove non ci sono soldi per gli Italiani bisognosi(disoccupati,giovani,malati),ma n… - LorianoRagni : @Agenzia_Ansa Quando l'Italia sarà Fallita in tutti i suoi Comparti, avremo un sacco di tempo per sventolare le bandierine dell'Ucraina?? -