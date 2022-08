Monza, Galliani: “110 anni per arrivare in Serie A, non sprechiamo tutto” (Di martedì 30 agosto 2022) Il Monza ha festeggiato pochi mesi fa la prima, storica, promozione in Serie A, ma, nonostante una campagna acquisti importante, l’impatto con la massima Serie non è stato dei migliori, con tre sconfitte in altrettante partite, con otto gol subiti e solo due segnati. A tal proposito, Adriano Galliani, in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha dichiarato: “Il Monza ha impiegato 110 anni per raggiungere la Serie A, non possiamo buttare tutto all’aria dopo una sola stagione”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ilha festeggiato pochi mesi fa la prima, storica, promozione inA, ma, nonostante una campagna acquisti importante, l’impatto con la massimanon è stato dei migliori, con tre sconfitte in altrettante partite, con otto gol subiti e solo due segnati. A tal proposito, Adriano, in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha dichiarato: “Ilha impiegato 110per raggiungere laA, non possiamo buttareall’aria dopo una sola stagione”. SportFace.

