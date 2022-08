Diretta Roma-Monza 1-0, Gol di Dybala su sponda di Abraham in contropiede, giallorossi avanti al 18' (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A la Roma ospita il Monza, neopromosso nel massimo campionato italiano. Più di 60 mila tifosi sono attesi allo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 30 agosto 2022) Nell'anticipo della 4ª giornata infrasettimanale di Serie A laospita il, neopromosso nel massimo campionato italiano. Più di 60 mila tifosi sono attesi allo...

_Morik92_ : Due piccoli aggiornamenti veloci: - La #Roma si è informata su #Zakaria, c'è stata una chiacchierata diretta tra T… - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - reignatreides : Appena obbligato fidanzato a mandare indietro la diretta della Roma per vedermi l’inquadratura di Timothée io non ce la posso fare - YallaKoraLive3 : Umore in diretta ora roma vs monza #????_????? #??????_???????? Collegamenti esclusivi più forti Il primo link… - mrccmpnll : RT @VoceGiallorossa: ???Pronti per @OfficialASRoma-Monza? Prepartita di @emitomasini e @Andreagonini, diretta testuale di @mrccmpnll. Inviat… -