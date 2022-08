Barcellona, Marcos Alonso in attesa: serve prima una cessione (Di martedì 30 agosto 2022) Come riferisce Sky Sports UK, Marcos Alonso attende il Barcellona. Il club blaugrana, infatti, deve prima liberarsi di uno tra Miralem Pjanic, Memphis Depay e Pierre-Emerick Aubameyang prima di poter tesserare l’ex terzino della Fiorentina. Si tratta di una questione relativa alla lista per la Liga. L’accordo con il Chelsea c’è già da tempo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Come riferisce Sky Sports UK,attende il. Il club blaugrana, infatti, develiberarsi di uno tra Miralem Pjanic, Memphis Depay e Pierre-Emerick Aubameyangdi poter tesserare l’ex terzino della Fiorentina. Si tratta di una questione relativa alla lista per la Liga. L’accordo con il Chelsea c’è già da tempo. SportFace.

