Torino, trattativa a oltranza per Praet: i dettagli (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Torino continua a trattare per il ritorno di Praet con il Leicester, Vagnati alla ricerca dell’accordo con gli inglesi Il Torino continua a trattare per il ritorno di Praet con il Leicester, Vagnati alla ricerca dell’accordo con gli inglesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa sarebbe imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato tra 8 e 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilcontinua a trattare per il ritorno dicon il Leicester, Vagnati alla ricerca dell’accordo con gli inglesi Ilcontinua a trattare per il ritorno dicon il Leicester, Vagnati alla ricerca dell’accordo con gli inglesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lasarebbe imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato tra 8 e 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Pirlo chiama #Verdi al #Karagumruk: trattativa con il #Torino in corso, ma prima deve rinnovare. In lizza anche un paio di club italiani - Bianca34874951 : RT @AlfredoPedulla: #Pirlo chiama #Verdi al #Karagumruk: trattativa con il #Torino in corso, ma prima deve rinnovare. In lizza anche un pai… - ilgiovanemassi : RT @AlfredoPedulla: #Pirlo chiama #Verdi al #Karagumruk: trattativa con il #Torino in corso, ma prima deve rinnovare. In lizza anche un pai… - RobertoRenga : RT @AlfredoPedulla: #Pirlo chiama #Verdi al #Karagumruk: trattativa con il #Torino in corso, ma prima deve rinnovare. In lizza anche un pai… - samuel_sulpizi : RT @AlfredoPedulla: #Pirlo chiama #Verdi al #Karagumruk: trattativa con il #Torino in corso, ma prima deve rinnovare. In lizza anche un pai… -