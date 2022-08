Napoli – Ronaldo: salta la trattativa per Osimhen (Di lunedì 29 agosto 2022) Le ultime giornate di questa sessione di mercato sono state caratterizzate dall’idea di un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Il portoghese, infatti, ha deciso di chiudere definitivamente con i Red Devils e il suo futuro per la prossima stagione potrebbe essere in azzurro. L’idea era quella di una trattativa che comprendeva lo scambio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Le ultime giornate di questa sessione di mercato sono state caratterizzate dall’idea di un possibile arrivo di Cristianoal. Il portoghese, infatti, ha deciso di chiudere definitivamente con i Red Devils e il suo futuro per la prossima stagione potrebbe essere in azzurro. L’idea era quella di unache comprendeva lo scambio L'articolo

mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - tancredipalmeri : Dunque la tela di Mendes è: - Cristiano Ronaldo gratis al Napoli - stipendio tra 6 e 8 per 2 anni - un’altra dec… - annatrieste : Scrive @maxgallico su Cormez che Ronaldo a Napoli sarebbe come la metro che passa ogni 5 minuti. Mah. Per me sare… - apetrazzuolo : CORRIERE DELLA SERA - Può essere il giorno di Ronaldo al Napoli, che aspetta i 100 milioni - napolista : Corsera: Ronaldo-Napoli, oggi arriva la proposta di 100 milioni dello United per Osimhen Il Napoli incasserebbe un… -