Trieste: sei italiane nel main draw (Di domenica 28 agosto 2022) Sette azzurre passano il primo turno di “quali” alla decima edizione della "CMG Tennis Cup" in corso nel capoluogo friulano e vanno a caccia di un posto nel main draw, sorteggiato domenica con sei nostre rappresentanti al via Leggi su federtennis (Di domenica 28 agosto 2022) Sette azzurre passano il primo turno di “quali” alla decima edizione della "CMG Tennis Cup" in corso nel capoluogo friulano e vanno a caccia di un posto nel, sorteggiato domenica con sei nostre rappresentanti al via

ohandrewishere : @Inkhearth_ tu non sei del Sud e né tanto meno vivi a Trieste - Franz_Rizzi : @paolacontini64 A Trieste per un elettrocardiogramma (stesso ospedale pubblico): con la mutua sei mesi, in privato… - Parpiglia : Quanto sei bella Milano quando ti riaccendi… domani però vado a #trieste Breve ma intenso. Tutelate questa città. U… - RaiperilSociale : #8ottobre appuntamento con la nave scuola #AmerigoVespucci a Trieste in occasione della @RegataBarcolana, con a bor… - Nember38416162 : @Sa_Vers_ @scogna12 Visto che sei a trieste perché non vieni a guadagnare e divertirti? -