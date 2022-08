L’Equipe: Psg, Campos spazientito per la lentezza delle trattative di Fabian e Navas (Di domenica 28 agosto 2022) Secondo quanto scrive L’Équipe, il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, è parecchio spazientito per la lentezza delle operazioni di mercato portate avanti da Antero Henrique, che ancora non riesce a concludere gli accordi con i club con i quali sono in piedi trattative. La tensione tra i due è altissima e il portoghese non riesce a capire perché Henrique impieghi tanto tempo a chiudere gli acquisti se bisogna solo firmare. I casi di Gueye, Icardi o Keylor Navas, che non hanno ancora trovato una via d’uscita, sono diversi esempi che hanno fatto arrabbiare Luis Campos. E ora c’è il caso Fabian, che ancora non può firmare con il Psg nonostante il trasferimento di Ander Herrera. L’allenatore, Christophe Galtier, ha più volte ribadito di aver bisogno di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Secondo quanto scrive L’Équipe, il direttore sportivo del Psg, Luis, è parecchioper laoperazioni di mercato portate avanti da Antero Henrique, che ancora non riesce a concludere gli accordi con i club con i quali sono in piedi. La tensione tra i due è altissima e il portoghese non riesce a capire perché Henrique impieghi tanto tempo a chiudere gli acquisti se bisogna solo firmare. I casi di Gueye, Icardi o Keylor, che non hanno ancora trovato una via d’uscita, sono diversi esempi che hanno fatto arrabbiare Luis. E ora c’è il caso, che ancora non può firmare con il Psg nonostante il trasferimento di Ander Herrera. L’allenatore, Christophe Galtier, ha più volte ribadito di aver bisogno di ...

