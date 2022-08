Gerry Scotti: «Tutte le volte che la vita ha deciso per me» (Di domenica 28 agosto 2022) In oltre vent’anni di quiz, solo grazie ai preserali Gerry Scotti è entrato nelle case degli italiani almeno diecimila volte. Un monte ore impressionante, che dietro i freddi numeri dice molto di più e diventa un modo per raccontare e conoscere gli italiani e come sono cambiati. «Ci assomigliamo molto più di quanto vogliano farci credere», spiega il conduttore in questa lunga intervista a Panorama.it, in cui si racconta in maniera inedita alla vigilia del ritorno in tv. Lunedì 29 agosto aprirà infatti ufficialmente la nuova stagione di Canale 5 con il ritorno di Caduta libera, il game show coprodotto con Endemol Shine Italy in onda alle 18.45, che tocca il traguardo dell’undicesima stagione e quello delle mille puntate. Gerry, riparte Caduta libera: undicesima stagione e una festa speciale per le prime mille puntate. ... Leggi su panorama (Di domenica 28 agosto 2022) In oltre vent’anni di quiz, solo grazie ai preseraliè entrato nelle case degli italiani almeno diecimila. Un monte ore impressionante, che dietro i freddi numeri dice molto di più e diventa un modo per raccontare e conoscere gli italiani e come sono cambiati. «Ci assomigliamo molto più di quanto vogliano farci credere», spiega il conduttore in questa lunga intervista a Panorama.it, in cui si racconta in maniera inedita alla vigilia del ritorno in tv. Lunedì 29 agosto aprirà infatti ufficialmente la nuova stagione di Canale 5 con il ritorno di Caduta libera, il game show coprodotto con Endemol Shine Italy in onda alle 18.45, che tocca il traguardo dell’undicesima stagione e quello delle mille puntate., riparte Caduta libera: undicesima stagione e una festa speciale per le prime mille puntate. ...

