Calcio: Juve. Milik 'Peccato non aver vinto ma esordio grande emozione' (Di domenica 28 agosto 2022) "Atteggiamento giusto", scrive Bonucci. Cuadrado "Meritavamo di vincere" ROMA - "Peccato non aver vinto ma esordire in questo stadio è stata una grande emozione". Arkadiusz Milik commenta così su ...

