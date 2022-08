Ruolo da GPS sostegno prima fascia | ecco le nuove nomine art 4 per il 2022 23

(Di sabato 27 agosto 2022) Assunzione docenti/23, procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n° 228 D.M. 21 luglio, n. 188: i primi Uffici Scolastici hanno pubblicato l'assegnazione della sede ai docenti che entro il 16 agosto hanno presentato domanda di assunzione daGPSe risultano destinatari di nomina in base alle preferenze espresse e alla disponibilità dei posti. L'articolo .

lacittanews : Di Nino Sabella Gli USR, tramite la procedura informatizzata, hanno iniziato ad assegnare i primi i… - algonoalgoritmo : RT @zazoomblog: Ruolo da GPS sostegno prima fascia ecco le nomine da algoritmo. AGGIORNATO con Ragusa Agrigento Torino Massa Carrara Lucca… - zazoomblog : Ruolo da GPS sostegno prima fascia ecco le nomine da algoritmo. AGGIORNATO con Ragusa Agrigento Torino Massa Carrar… - ProDocente : Supplenze docenti, chi è entrato in ruolo nell’a.s. 2022/23 potrà accettare incarico da GaE e GPS - ProDocente : Supplenze GPS 2022, docente di ruolo posto comune può ottenere nomina al 31 agosto o 30 giugno su sostegno? -

Gli USR, tramite la procedura informatizzata, hanno iniziato ad assegnare i primi incarichi finalizzati aldasostegno prima fascia. Se si ottiene la nomina, il prossimo anno si potrà essere assunti da concorso straordinario 2018dasostegno prima fascia, ecco le nomine da algoritmo ......dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale diL'... L'Ufficio procederà, sulla base della posizione in graduatoria (GaE e) e alle preferenze espresse ...Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23: al via la procedura da prima fascia GPS sostegno, art. 5 ter D.L. .... Ecco in quali province potranno esserci assunzioni e quante. TABELLA Immissioni in r ...Incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno I fascia: il prossimo anno i nominati potranno essere assunti da concorso straordinario