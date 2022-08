Meloni è la gran maestra del secolo della fragilità

Leggi su linkiesta

(Di sabato 27 agosto 2022) Io cerco di non scrivere tutti i giorni di Giorgia, ma la strada di questo buon proposito vede riproporsi quasi ogni giorno lo stesso ostacolo: che Giorgiaè l’unica, tra coloro che si agitano sul palcoscenico politico in questo momento, che non sembri al disperato inseguimentomodernità. È l’unica che assomigli al tempo sbandato in cui si muove – in cui ci muoviamo – e non so se gli assomigli per vocazione o perché s’è messa a studiarlo per tempo, ma insomma non fa l’effetto disperato che ottengono le mie coetanee che mandano a memoria le canzoni che piacciono alle figlie quindicenni. Se posso usare esempi che stanno dalle parti di Thomas Bernhard e Robert Musil: Giorgiagioca nel campionato delle influencer che vendono dolenze e acrilico; gli altri candidati, in quello delle cinquantenni ...