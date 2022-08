GP Belgio | Red Bull spaventa tutti nelle PL3

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 agosto 2022) Il GP delè un affare Red, almeno così sembra dopo le PL3. Sergio Perez chiude il turno con la miglior prestazione dell’intero weekend, 1’45?047. Il messicano precede un Max Verstappen che sconterà le penalità per la power unit, ma che mostra un passo pazzesco. Carlos Sainz insegue con il terzo tempo, mentre sembra in maggiore difficoltà Charles Leclerc. Anonima la Mercedes. GP del: Verstappen alla riscossaPL2 GP: cosa succedePL3? La pioggia non disturba la sessione, ma il cielo rimane grigio e fa freddo. Sono condizioni che non troveremo domani in gara, dov’è previsto il sole e qualche grado in più. La simulazione di gara premia la Red, con Verstappen capace di inanellare una serie di giri veloci con gomma rossa. ...