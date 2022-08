Blitz nella notte a Bergamo | rubati 41 flauti preziosi

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 27 agosto 2022) Via Ghislandi. Bottino di oltre 400mila euro da «Daminelli», il colpo in 6 minuti: ladri entrati da una finestra sul retro e scappati dal tetto. Il titolare: «Difficile rivenderli, hanno la matricola». Tam tam internazionale per recuperarli.