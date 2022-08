Vede la polizia e lancia droga sotto una vettura. Denunciato 23enne (Di venerdì 26 agosto 2022) Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei loro consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato, nelle vie del centro cittadino, un giovane che, accortosi della loro presenza, ha accelerato nervosamente il passo, attraversando la strada per cambiare marciapiede. Il 23enne si è infilato frettolosamente tra due macchine parcheggiate lì vicino e convinto di non essere visto dai poliziotti ha cercato di disfarsi di un involucro lanciandolo sotto un’autovettura. Il movimento repentino, invece, non è passato inosservato ai colleghi che hanno deciso di procedere ad un controllo. Recuperato l’involucro, gli agenti hanno appurato che conteneva n.3 pezzi di una sostanza verosimilmente hashish per un peso di 30.4 gr ed un bilancino di precisione funzionante. Il materiale recuperato è stato ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 26 agosto 2022) Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei loro consueti servizi di controllo del territorio, hanno notato, nelle vie del centro cittadino, un giovane che, accortosi della loro presenza, ha accelerato nervosamente il passo, attraversando la strada per cambiare marciapiede. Ilsi è infilato frettolosamente tra due macchine parcheggiate lì vicino e convinto di non essere visto dai poliziotti ha cercato di disfarsi di un involucrondoloun’auto. Il movimento repentino, invece, non è passato inosservato ai colleghi che hanno deciso di procedere ad un controllo. Recuperato l’involucro, gli agenti hanno appurato che conteneva n.3 pezzi di una sostanza verosimilmente hashish per un peso di 30.4 gr ed un bilancino di precisione funzionante. Il materiale recuperato è stato ...

clem24067977 : RT @flauraUSPP: Detenuto in #carcere a Teramo si autolesiona e minaccia di morte Ispettore di #PoliziaPenitenziaria In ospedale altri disor… - fabio51771626 : @AngeliqueKunst In un video si vede circa 10 tifosi olandesi continuare a tirare calci,pugni e sediate a 1 tifoso d… - nick_9400 : @Anonimoperora @theciosaz @AlfioKrancic @LiberoP68333298 Infatti lui ha detto di averla dato alla polizia. La poliz… - IeeeMatteo : volevano vede' biglietto aereo di uscita da USA, permesso ESTA o visto a seconda dei gg, sapere motivo del viaggio… - Mariano29315887 : RT @onda_di_mare: @DSantanche @GiorgiaMeloni Perché non pubblicate il video dell'italico uomo bianco e capelli chiari che a Pavia a picchia… -