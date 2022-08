sportli26181512 : Troyes, UFFICIALE: arriva Yade dal Metz: Proprio come riportato sui propri canali social, il Metz ha ufficializzato… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Papa Ndiaga #Yade è un nuovo giocatore del #Troyes Arriva in prestito dal #Metz #Calciomercato #StayTuned - tcm24com : Ufficiale: Rony Lopes è un nuovo giocatore del Troyes #RonyLopes #Troyes - tcm24com : Ufficiale: Seha al Marsiglia #seha #marsiglia #troyes - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Sayha #Seha è un nuovo giocatore del #Marsiglia Il gioiello classe 2005 del #Troyes arriva a titolo d… -

TUTTO mercato WEB

Dopo le esperienze con Nizza e Olympiakos, l'attaccante esterno portoghese di origini brasiliane (classe 1995 ex Lille e Monaco) passa con la stessa formula del Siviglia alTorino e Brescia a grandi linee hanno già trovato un accordo, ma prima dell'annuncioci ... Cedendo (in prestito) Seck all'estero (lo vogliono i francesi del) i granata libererebbero il ... UFFICIALE: Papa Yade giocherà ancora in Ligue 1. Il Troyes lo prende in prestito dal Metz Il Metz saluta Papa Ndiaga Yade che torna a giocare in Ligue 1 e lo farà al Troyes, club che ne ha ufficializzato l'acquisto ...L'Ajaccio non si ferma sul mercato e continua a migliorare la rosa per la prossima stagione: preso l'esperto attaccante Touzghar ...