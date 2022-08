Preparo questa conserva di pomodori dal gusto speciale | Si conserva a lungo e preparo dei gustosi manicaretti! (Di venerdì 26 agosto 2022) conservare una buona salsa non è affatto un procedimento difficile. Se disponiamo di pomodori e peperoncini in grande quantità possiamo realizzare una salsa perfetta per condire qualsiasi tipo di piatto. conservare i vasetti di vetro che conterranno la salsa sarà estremamente semplice e vedrai che dopo aver letto questa pagina troverai il procedimento decisamente elementare. Ecco cosa fare per preparare questa appetitosa salsa. Gli ingredienti utili per creare la salsa sono i seguenti: 2,5 kg di peperoncini rossi 300 gr di peperoncini verdi 5 kg di pomodori 1 mazzetto di prezzemolo 2 teste d’aglio Per condirla invece dobbiamo usare: 200 ml di aceto di mele oppure d’uva 2 cucchiai di noce moscata 200 ml di olio 2 cucchiai di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 agosto 2022)re una buona salsa non è affatto un procedimento difficile. Se disponiamo die peperoncini in grande quantità possiamo realizzare una salsa perfetta per condire qualsiasi tipo di piatto.re i vasetti di vetro che conterranno la salsa sarà estremamente semplice e vedrai che dopo aver lettopagina troverai il procedimento decisamente elementare. Ecco cosa fare per preparareappetitosa salsa. Gli ingredienti utili per creare la salsa sono i seguenti: 2,5 kg di peperoncini rossi 300 gr di peperoncini verdi 5 kg di1 mazzetto di prezzemolo 2 teste d’aglio Per condirla invece dobbiamo usare: 200 ml di aceto di mele oppure d’uva 2 cucchiai di noce moscata 200 ml di olio 2 cucchiai di ...

