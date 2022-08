Osimhen niente Manchester United, l’agente: “Resta a Napoli” (Di venerdì 26 agosto 2022) Victor Osimhen Resta al Napoli e non andrà al Manchester United. l’agente del giocatore spegne le voci di mercato su un suo addio. In queste ore si è parlato molto di un interesse concreto da parte del club inglese per l’attaccante del Napoli. De Laurentiis non ha mai voluto cedere Osimhen, a meno che non arrivasse veramente un’offerta folle da oltre 100 milioni di euro. Il Manchester per un attaccante sarebbe stato disposto ad investire al massimo 100 milioni di euro, ovvero quelli che ha offerto per Antony. Oggi arriva il comunicato dell’agente del giocatore che scrive: “Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio (con Cristiano Ronaldo, ndr). Victor Osimhen è un giocatore del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022) Victorale non andrà aldel giocatore spegne le voci di mercato su un suo addio. In queste ore si è parlato molto di un interesse concreto da parte del club inglese per l’attaccante del. De Laurentiis non ha mai voluto cedere, a meno che non arrivasse veramente un’offerta folle da oltre 100 milioni di euro. Ilper un attaccante sarebbe stato disposto ad investire al massimo 100 milioni di euro, ovvero quelli che ha offerto per Antony. Oggi arriva il comunicato deldel giocatore che scrive: “Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio (con Cristiano Ronaldo, ndr). Victorè un giocatore del ...

