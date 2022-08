Gigi Proietti Cavalli di Battaglia | ospiti e anticipazioni 26 agosto 2022

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022)ditorna in replica stasera in tv venerdì 26su Rai 1 in onda su Rai 1. Di seguitodella puntata odierna. SCOPRI COSA C’È IN TVdi26La puntata vedrà comeartisti del calibro di Nino Frassica, Serena Autieri, Gabriele Cirilli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Federico Zampaglione dei Tiromancino nonché la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti e Paolo Bonolis. Inoltre la replica della terza puntata vedrà come ospite in una delle sue ultime ...