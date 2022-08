F1, Audi entra nel Circus dal 2026: oggi l’annuncio ufficiale della casa di Ingolstadt (Di venerdì 26 agosto 2022) Grandi novità nel weekend di Spa-Francorchamps (Belgio), sede del 14° round del Mondiale 2022 di F1. Non ci si riferisce all’attualità del campionato, quanto a un qualcosa che guarda al futuro. Dopo infatti mesi di indiscrezioni e anche di trattative, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: l’Audi entrerà nel Circus a partire dal 2026. La comunicazione è stata data dalla stessa casa di Ingolstadt nel corso di una conferenza stampa a Spa, alla quale hanno preso parte il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il CEO di F1 Stefano Domenicali, il presidente di Audi Audi Markus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. Una notizia che sicuramente farà molto piacere ai gestori, in cerca di nuovi ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Grandi novità nel weekend di Spa-Francorchamps (Belgio), sede del 14° round del Mondiale 2022 di F1. Non ci si riferisce all’attualità del campionato, quanto a un qualcosa che guarda al futuro. Dopo infatti mesi di indiscrezioni e anche di trattative,è arrivato: l’entrerà nela partire dal. La comunicazione è stata data dalla stessadinel corso di una conferenza stampa a Spa, alla quale hanno preso parte il presidenteFIA Mohammed Ben Sulayem, il CEO di F1 Stefano Domenicali, il presidente diMarkus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. Una notizia che sicuramente farà molto piacere ai gestori, in cerca di nuovi ...

