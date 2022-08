Europa League 2022/2023, sorteggio Roma ai gironi: le possibili avversarie (Di venerdì 26 agosto 2022) Manca poco all’inizio dell’Europa League 2022/2023. Venerdì 26 agosto, alle ore 13, è in programma il sorteggio della fase a gironi: protagoniste anche due squadre della Serie A, la Lazio e la Roma, entrambe inserite in prima fascia. Ma quali sono le possibili avversarie della formazione allenata da José Mourinho? Di seguito vi proponiamo l’elenco di tutte le squadre che i biancocelesti potrebbero trovare nel proprio girone. REGOLAMENTO SEGUI IL sorteggio IN DIRETTA COME SEGUIRE IL sorteggio Una tra Feyenoord, PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets Una tra Sheriff, Betis, Union Berlino, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Midtjylland, Friburgo, Fenerbahce Una tra Nantes, HJK, ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Manca poco all’inizio dell’. Venerdì 26 agosto, alle ore 13, è in programma ildella fase a: protagoniste anche due squadre della Serie A, la Lazio e la, entrambe inserite in prima fascia. Ma quali sono ledella formazione allenata da José Mourinho? Di seguito vi proponiamo l’elenco di tutte le squadre che i biancocelesti potrebbero trovare nel proprio girone. REGOLAMENTO SEGUI ILIN DIRETTA COME SEGUIRE ILUna tra Feyenoord, PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets Una tra Sheriff, Betis, Union Berlino, Bodo/Glimt, Ferencvaros, Midtjylland, Friburgo, Fenerbahce Una tra Nantes, HJK, ...

OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - Eurosport_IT : LA FIORENTINA TORNA IN EUROPA! ????? Pareggio fondamentale in Olanda contro il Twente che vale l’accesso alla prossi… - OptaPaolo : 4 - La Fiorentina accede ai gironi della UEFA Conference League: è la quarta competizione UEFA alla quale partecipa… - VoceGiallorossa : ?????? Oggi i sorteggi di Europa League: le 4 fasce e le possibili avversarie della Roma #ASRoma #Vocegiallorossa… - sportli26181512 : Diretta #sorteggi #EuropaLeague ore 12.45: dove vederli in tv e in streaming: Oggi a Istanbul si scopriranno i giro… -