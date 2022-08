Salvini | Calenda ignorante e razzista su studenti istituti tecnici

Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #Calenda risponde a #Salvini:'Senti Papeete, invece di proporre finte flat tax e sistemi ungheresi, studia prima di parl… - DANIELA25208347 : RT @albertopiva_tv: @matteosalvinimi Io sono perito elettrotecnico e confermo 100% quanto detto da Calenda. Però ehi, Salvini liceale ginna… - ValeriaSanna16 : @msgelmini @CarloCalenda @Azione_it Salvini Bue, Calenda Asino, detto dalla sua nuova amica di partito ex berlusconiana…o ancora tale - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Mariastella #Gelmini: 'Salvini che dà del razzista a Calenda è come il bue che dà del cornuto all’asino. S… - progo58 : @msgelmini @CarloCalenda @Azione_it ... quindi secondo lei Salvini è cornuto e Calenda è ignorante?... -

Il Sole 24 ORE

Al terzo posto, con il 14,5, la Lega di Matteo, seguita dal Movimento 5 Stelle all'11 per ... Meloni sempre avanti al PD nel duello per il primo posto: il 'Terzo Polo' di- Renzi non ...AGI/Vista - "ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali valgono di meno, ... Così il segretario della Lega Matteo, partecipando a un appuntamento ... Elezioni ultime notizie. Letta: scelta bizantina bloccare il confronto tv a due. Gelmini: Draghi ... Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Enrico Letta annaspa in cerca di una sponda per il post-elezioni ma dal M5s e da Azione gli chiudono ogni porta per il dialogo ...