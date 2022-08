Messico | bambina di 3 anni si sveglia al suo funerale | trasportata in ospedale | muore poco dopo

Notizie.it

Camila, una bimba di 3 anni messicana, si risveglia il giorno del suo funerale. Inizialmente la piccola era stata dichiarata morta per errore. Durante le esequie i genitori si sono accorti che respirava ancora, dato che i vetri della bara erano appannati. La bimba era stata portata al Salinas de Hidalgo Basic Community Hospital in Messico, dopo aver accusato forti dolori allo stomaco e vomito. La piccola è morta subito dopo in ospedale a causa di un edema cerebrale.