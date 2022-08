Devianze e punti di vista, Luca Trapanese risponde a Giorgia Meloni (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un lungo post contro le “Devianze” individuate dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. E’ quello che ha firmato l’assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, primo single ad adottare in Italia una bimba con sindrome di Down e autore tra l’altro del romanzo “Le nostre imperfezioni” culturalmente agli antipodi della visione della leader politica che i sondaggi danno come favorita nella corsa a diventare la prima donna premier italiana. “Cara Giorgia Meloni – ha scritto Trapanese – il suo post sulle Devianze è già di per sè deviante perché confonde comportamenti antisociali e illeciti con problemi di natura patologica mettendo insieme vittime e carnefici”. “Una persona obesa non può e non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un lungo post contro le “” individuate dalla leader di Fratelli d’Italia. E’ quello che ha firmato l’assessore alle politiche sociali, primo single ad adottare in Italia una bimba con sindrome di Down e autore tra l’altro del romanzo “Le nostre imperfezioni” culturalmente agli antipodi della visione della leader politica che i sondaggi danno come favorita nella corsa a diventare la prima donna premier italiana. “Cara– ha scritto– il suo post sulleè già di per sè deviante perché confonde comportamenti antisociali e illeciti con problemi di natura patologica mettendo insieme vittime e carnefici”. “Una persona obesa non può e non ...

