Arrigo Sacchi | «Con il mio Milan siamo andati oltre al sogno»

Le parole di Arrigo Sacchi: «Il mio Milan miglior squadra di tutti i tempi? Lo dice la Uefa e France Football, non io» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del suo Milan: «Per France Football e per l'Uefa siamo il primo club (di tutti i tempi, ndr), non l'ho detto io. Quando firmai al Milan, Berlusconi mi disse; "Dobbiamo essere campioni del mondo". siamo andati oltre il sogno. Ancelotti mi ha confessato di non aver capito la grandezza di quello che stavamo facendo. Se per questo, neanch'io».

