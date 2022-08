Lady Diana, la rivelazione shock: “Sapeva che sarebbe stata uccisa” (Di mercoledì 24 agosto 2022) A 25 anni dalla sua morte, esce un documentario su Lady Diana Spencer e sulla sua morte, che ancora oggi genera moltissimi dubbi Sono passati ben 25 anni dalla inaspettata e tragica morte di Diana Spencer. La principessa del Galles vide la sua fine, assieme a quella del compagno Dodi Al-Fayed, in quel di Parigi, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) A 25 anni dalla sua morte, esce un documentario suSpencer e sulla sua morte, che ancora oggi genera moltissimi dubbi Sono passati ben 25 anni dalla inaspettata e tragica morte diSpencer. La principessa del Galles vide la sua fine, assieme a quella del compagno Dodi Al-Fayed, in quel di Parigi, L'articolo proviene da Inews24.it.

