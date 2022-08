(Di mercoledì 24 agosto 2022) Unadella Città di Caledon (Ontario, Canada) sarà ospite della città dideldal 26 al 31 agosto prossimi. Lafa parte di un progetto finalizzato alla sottoscrizione di un patto di gemellaggio tra le due comunità. Nato dall’impulso della cittàe dal Consigliere Cittadino Tony Rosa, le relazioni sono state avviate nello scorso autunno. Prezioso il lavoro svolto in queste prime fasi dall’imprenditore di originine Joe Tersigni, dal Delegato Nazionale ANCI Patrizio Di Folco e dalla Commissaria Straordinaria della XV Comunità Montana ‘Valle del’ Rossella Chiusaroli. La missione degli amici di canadesi fa seguito a quella che ha avuto luogo in giugno presso la città di Caledon, ed alla quale presero parte il sopracitato ...

vigilidelfuoco : Isola d’Elba (LI), trovata in vita su una scogliera nella zona di Procchio la donna dispersa da ieri. Recuperata in… - Agenzia_Ansa : La donna di 48 anni scomparsa domenica all'isola d'Elba, Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo M… - DPCgov : #15agosto A #Stromboli continua l'impegno e la mobilitazione dei volontari di #protezionecivile e degli operatori d… - CorriereCitta : Isola del Liri, la Delegazione Canadese visita le Cascate - ISOLADELCINEMA1 : Venerdì 26 riviviamo la magia e le emozioni della #musica di #EnnioMorricone con il concerto del maestro Paolo Viva… -

greenMe.it

Come dice il comunicato ufficiale, 'dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'mozzafiatoregno di Númenor, fino ai ...... giovedì 1 settembre 2022, alle ore 21,15, si potrà assistere alla proiezione de Il risveglio... compiuto da Paolo Rumiz in compagnia dell'esploratrice Valentina Scaglia , che inizia a... In questo incantevole borgo a due passi da Roma le cascate sgorgano tra le case del centro La popstar britannica ha presentato la sua nuova canzone, che esce venerdì e che vede anche la partecipazione di Britney Spears ...! Deadline riporta che Disney+ ha ufficialmente iniziato lo sviluppo di una serie live-action sull’origine di King Kong, il popolare mostro del cinema protagonista di numerosi film. La serie esplorerà ...