Elezioni 2022, Mite: “Scendo in campo per la comunità contro il sovranismo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho accettato la candidatura per il Senato al collegio uninominale Irpinia Sannio con Azione – Italia Viva, animata dall’idea che, solo con serietà e senso civico, sia possibile porre un freno al populismo e al sovranismo”. Lo scrive su Facebook la candidata Francesca Mite. “Nei prossimi mesi – continua Mite – saremo chiamati ad affrontare importanti sfide, prima fra tutte la completa realizzazione del PNRR. E, si sa, da grandi sfide derivano grandi responsabilità, che vanno gestite con competenza e con visione politica. Abbiamo un’occasione unica per rilanciare le aree interne, rendere più efficienti le infrastrutture e i servizi, ridurre il costo dell’energia, azzerare le divisioni tra Nord e Sud, affinché non ci sia più un’Italia a due velocità”. E conclude: “Ho deciso di mettere a disposizione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho accettato la candidatura per il Senato al collegio uninominale Irpinia Sannio con Azione – Italia Viva, animata dall’idea che, solo con serietà e senso civico, sia possibile porre un freno al populismo e al”. Lo scrive su Facebook la candidata Francesca. “Nei prossimi mesi – continua– saremo chiamati ad affrontare importanti sfide, prima fra tutte la completa realizzazione del PNRR. E, si sa, da grandi sfide derivano grandi responsabilità, che vanno gestite con competenza e con visione politica. Abbiamo un’occasione unica per rilanciare le aree interne, rendere più efficienti le infrastrutture e i servizi, ridurre il costo dell’energia, azzerare le divisioni tra Nord e Sud, affinché non ci sia più un’Italia a due velocità”. E conclude: “Ho deciso di mettere a disposizione ...

