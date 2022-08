Beautiful anticipazioni: Bill e Liam non hanno scampo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi per quanto riguarda la nostra amata e storica soap opera. Anche oggi, 24 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Beautiful, ovvero il programma che affascina e tiene incollati al piccolo schermo un numero enorme di telespettatori. Come sappiamo la storie delle due famiglie principali, ovvero i Forrester e gli Spencer si intrecciano in modo inequivocabile e con mille inconveniente sempre particolari e diversi che stupiscono ogni volta. Iniziamo dicendo che Quinn e Carter sono in pericolo perchè il loro segreto potrebbe essere svelato in poco tempo e la scelta della Fuller non è stata la migliore di voler rinnovare i voti con Eric proprio adesso. La donna, infatti, si trova nuovamente a far fronte a Brooke, la Logan arriverà alla Villa decisa a ribadire di essere infastidita ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di oggi per quanto riguarda la nostra amata e storica soap opera. Anche oggi, 24 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con, ovvero il programma che affascina e tiene incollati al piccolo schermo un numero enorme di telespettatori. Come sappiamo la storie delle due famiglie principali, ovvero i Forrester e gli Spencer si intrecciano in modo inequivocabile e con mille inconveniente sempre particolari e diversi che stupiscono ogni volta. Iniziamo dicendo che Quinn e Carter sono in pericolo perchè il loro segreto potrebbe essere svelato in poco tempo e la scelta della Fuller non è stata la migliore di voler rinnovare i voti con Eric proprio adesso. La donna, infatti, si trova nuovamente a far fronte a Brooke, la Logan arriverà alla Villa decisa a ribadire di essere infastidita ...

