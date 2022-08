Anche la Russia ammette che l’avanzata è rallentata. Shoigu: ‘È per limitare le vittime’. Nato: ‘Sostegno a Kiev, ma l’inverno sarà duro’ (Di mercoledì 24 agosto 2022) Anche la Russia ammette che l’avanzata delle proprie truppe in Ucraina è rallentata. A dichiararlo è stato il ministro della Difesa, Serghej Shoigu, giustificando la frenata con la volontà di limitare al massimo il numero delle vittime civili causate dai combattimenti: “Stiamo rispettando rigorosamente le norme del diritto umanitario nel corso dell’operazione speciale. I nostri attacchi sono sferrati da armi a guida di precisione su elementi dell’infrastruttura militare delle forze armate ucraine, come posti di comando, aeroporti, depositi, fortificazioni o impianti di difesa. Viene fatto di tutto per evitare vittime civili. Ovviamente, questo sta rallentando il ritmo della nostra offensiva, ma lo stiamo facendo apposta”, ha detto mettendosi in contrapposizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)lachedelle proprie truppe in Ucraina è. A dichiararlo è stato il ministro della Difesa, Serghej, giustificando la frenata con la volontà dial massimo il numero delle vittime civili causate dai combattimenti: “Stiamo rispettando rigorosamente le norme del diritto umanitario nel corso dell’operazione speciale. I nostri attacchi sono sferrati da armi a guida di precisione su elementi dell’infrastruttura militare delle forze armate ucraine, come posti di comando, aeroporti, depositi, fortificazioni o impianti di difesa. Viene fatto di tutto per evitare vittime civili. Ovviamente, questo sta rallentando il ritmo della nostra offensiva, ma lo stiamo facendo apposta”, ha detto mettendosi in contrapposizione ...

martaottaviani : 3/ vale per la #Russia, ma anche per l’#Italia. Fine - _Nico_Piro_ : Bisogno di spostare risorse militari e strategiche nel Pacifico. Si veda anche riscrittura della dottrina di deterr… - martaottaviani : Presa in poco più di 24 ore e hanno anche scoperto che era in #Russia dal 23 luglio. La figura peggiore la fanno i… - IlKeating : @GianniVernetti Mi scusi #Vernetti, saprebbe anche indicare quanti mesi sono passati da quando gli #USA hanno dichi… - Dashamayer14 : @ThomasSanftl Il mondo sa anche che la ruSSia: -stupra le donne e i bambini -ruba il grano, l’acciaio e le lavatric… -