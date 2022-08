Aborto impossibile nelle Marche a causa di FdI | la denuncia di Ferragni su Instagram

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiara, attraverso una storia su, si schiera in difesa del diritto die lo fa con un attacco diretto a Fratelli d’Italia. L’imprenditrice digitale e influencer prende posizione condividendo un’immagine dell’account del sito di informazione Vice su cui si legge: ''Fdi ha reso praticamenteabortireche governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni''. Ad accompagnare l’immagine, il commento della stessache scrive: ''Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano”. Proprio dalle, ieri, è partita la campagna elettorale della leader Fdi Giorgia Meloni che ha tenuto il suo primo comizio ad Ancona.