Jessica Selassié, che botta tremenda | "Lasciatemi in pace": ultimo avvertimento, sta esplodendo (Di martedì 23 agosto 2022) Sono ore difficili per Jessica Selassié. Quelle parole non lasciano spazio ai dubbi, questa volta la furia è incontenibile Jessica Selassié (Youtube)Vincitrice del GF VIP, Jessica Selassié ha sicuramente sfruttato appieno l'esperienza offertole da Alfonso Signorini. Il reality show più spiato d'Italia, infatti, le ha permesso di essere conosciuta dal grande pubblico, che ne ha apprezzato la dolcezza e la profondità. Con le sorelle Lucrezia e Clarissa ha inoltre smontato alcuni dei pregiudizi legati a loro, mostrandosi tutte e tre simpatiche ed autoironiche. Proprio nel corso del reality show, la vincitrice ha conosciuto Barù Gaetani, di cui si è innamorata. Se all'interno della casa sembrava che stesse per nascere qualcosa, una volta fuori il sogno è finito.

Dani46685380 : RT @p3800493059: #jessicaselassie #jessvip Sei BELLISSIMA, INTELLIGENTE, IRONICA, SIMPATICA. hai un ANIMO BUONO, non sei INVIDIOSA non por… - anna_manuti : RT @atetisposo: jessica selassie purtroppo sei molto bona - IlariaC_78 : RT @p3800493059: #jessicaselassie #jessvip Sei BELLISSIMA, INTELLIGENTE, IRONICA, SIMPATICA. hai un ANIMO BUONO, non sei INVIDIOSA non por… - filly265 : RT @OverpartyC: Il rispetto che Jessica Selassie ha per sé stessa, per il prossimo e di cui gode da parte dei suoi fan, voi non raggiungere… - Viola06739972 : Ma scusate perché l’hashag #baru è il ritrovo degli haters di Jessica Selassie? L’ha lanciato per questo? @barulino -

