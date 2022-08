Inter, Berti: “Acerbi? Meglio Akanji, forte e più giovane. Ma va bene anche Chalobah” (Di martedì 23 agosto 2022) L’Inter è in cerca di un nuovo difensore centrale, e tra i possibili nomi c’è anche quello di Francesco Acerbi. “Con tutto il rispetto per Acerbi, io voto Akanji e pure Chalobah” ha dichiarato Nicola Berti alla Gazzetta dello Sport riguardo alle scelte dei nerazzurri. “Punto sullo svizzero, che è forte ma soprattutto molto più giovane. Per questo andrebbe bene anche Chalobah – spiega –. Nel Borussia e in Nazionale Akanji gioca sempre, è solido e ha esperienza Internazionale. Non dimentichiamoci che la Svizzera ci ha negato il Mondiale. Magari non vale i tre titolare, ma è appena sotto”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) L’è in cerca di un nuovo difensore centrale, e tra i possibili nomi c’èquello di Francesco. “Con tutto il rispetto per, io votoe pure” ha dichiarato Nicolaalla Gazzetta dello Sport riguardo alle scelte dei nerazzurri. “Punto sullo svizzero, che èma soprattutto molto più. Per questo andrebbe– spiega –. Nel Borussia e in Nazionalegioca sempre, è solido e ha esperienzanazionale. Non dimentichiamoci che la Svizzera ci ha negato il Mondiale. Magari non vale i tre titolare, ma è appena sotto”. SportFace.

