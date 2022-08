Champions League 2022/2023, sorteggio Napoli ai gironi: le possibili avversarie (Di martedì 23 agosto 2022) Manca poco all’inizio della Champions League 2022/2023. Giovedì 25 agosto, alle ore 18, è in programma il sorteggio della fase a gironi: protagoniste anche quattro squadre della Serie A, con il Milan campione d’Italia in prima fascia, la Juventus in seconda e Inter e Napoli in terza fascia. Ma quali sono le possibili avversarie della formazione allenata da Luciano Spalletti? Di seguito vi proponiamo l’elenco di tutte le squadre che i partenopei potrebbero trovare nel proprio girone. FASCIA 1Real Madrid Bayern Monaco Manchester CityPsg Porto Ajax Eintracht Francoforte FASCIA 2Barcellona Lipsia Liverpool Chelsea Tottenham Atletico Madrid Siviglia FASCIA 4 Celtic Marsiglia Club Brugge SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Manca poco all’inizio della. Giovedì 25 agosto, alle ore 18, è in programma ildella fase a: protagoniste anche quattro squadre della Serie A, con il Milan campione d’Italia in prima fascia, la Juventus in seconda e Inter ein terza fascia. Ma quali sono ledella formazione allenata da Luciano Spalletti? Di seguito vi proponiamo l’elenco di tutte le squadre che i partenopei potrebbero trovare nel proprio girone. FASCIA 1Real Madrid Bayern Monaco Manchester CityPsg Porto Ajax Eintracht Francoforte FASCIA 2Barcellona Lipsia Liverpool Chelsea Tottenham Atletico Madrid Siviglia FASCIA 4 Celtic Marsiglia Club Brugge SportFace.

