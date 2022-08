US Open 2022 | qualificazioni maschili | il tabellone Nessun derby al primo turno per i 18 italiani

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) Poco fa è stato sorteggiato ildi qualificazione degli USper quanto riguarda gli uomini. Si tratta di un momento importante per il tennis italiano, perché sono 18 i partecipanti azzurri, che cercano un posto nel main draw a Flushing Meadows. Di questi, l’unico a potersi fregiare del ruolo di testa di serie è Franco Agamenone, numero 10, impegnato contro l’argentino Francisco Comesaña, di Mar del Plata. Non c’è, ed è quasi una notizia miracolosa, considerando l’estrema facilità con cui si sarebbe potuta verificare l’eventualità. US, definite le 32 teste di serie: prima volta per Lorenzo Musetti, ancora inserito Novak Djokovic Il confronto con più stagioni alle spalle ce l’ha Gianluca Mager, che si ritrova davanti lo spagnolo ...