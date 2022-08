“Se sono disoccupata mi spetta l’indennità di maternità da parte dell’Inps?” (Di lunedì 22 agosto 2022) Buongiorno avvocato, ho scoperto di essere incinta un mese e mezzo dopo aver trovato un lavoro. Per una patologia ho dovuto entrare in maternità anticipata, e il contratto del lavoro è scaduto il 12 Luglio (essendo di soli 3 mesi) e non è stato rinnovato. Poi mi sono messa in disoccupazione il 27 Luglio, e saranno pagati solo 21gg di NASPI essendo già stata in disoccupazione negli ultimi anni. Il 29 Settembre sarò al 7° mese di gravidanza. Se chiedo la maternità obbligatoria mi spetta un’indennità da parte dell’Inps? E quanto mi dovrà pagare essendo che l’ultimo contratto era part time con solo 10 ore settimanali? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 22 agosto 2022) Buongiorno avvocato, ho scoperto di essere incinta un mese e mezzo dopo aver trovato un lavoro. Per una patologia ho dovuto entrare inanticipata, e il contratto del lavoro è scaduto il 12 Luglio (essendo di soli 3 mesi) e non è stato rinnovato. Poi mimessa in disoccupazione il 27 Luglio, e saranno pagati solo 21gg di NASPI essendo già stata in disoccupazione negli ultimi anni. Il 29 Settembre sarò al 7° mese di gravidanza. Se chiedo laobbligatoria miun’indennità da? E quanto mi dovrà pagare essendo che l’ultimo contratto era part time con solo 10 ore settimanali? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

