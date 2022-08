Range Rover - SV Carmel Edition, l'apice del lusso (e della potenza) costa 345 mila dollari (Di lunedì 22 agosto 2022) Alla Range Rover House di Carmel, in California, è stata svelata la Range Rover più esclusiva e costosa di sempre e solo qui potrà essere prenotata. Grazie alla collaborazione tra Jaguar Land Rover North America e il reparto di personalizzazione SVO (Special Vehicle Operations) è nata infatti la Range Rover SV Carmel Edition, che sarà costruita in soli 17 esemplari per il mercato americano al prezzo di 345.000 dollari cadauno. Una parte del denaro sarà devoluta dalla Land Rover al Monterey Bay National Marine Sanctuary. Colori e materiali unici. La personalizzazione, ispirata ai colori della costa californiana, inizia dall'esterno: la Suv è infatti ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 agosto 2022) AllaHouse di, in California, è stata svelata lapiù esclusiva e costosa di sempre e solo qui potrà essere prenotata. Grazie alla collaborazione tra Jaguar LandNorth America e il reparto di personalizzazione SVO (Special Vehicle Operations) è nata infatti laSV, che sarà costruita in soli 17 esemplari per il mercato americano al prezzo di 345.000cadauno. Una parte del denaro sarà devoluta dalla Landal Monterey Bay National Marine Sanctuary. Colori e materiali unici. La personalizzazione, ispirata ai coloricaliforniana, inizia dall'esterno: la Suv è infatti ...

