MLFranciolini : RT @Agenzia_Ansa: Cresce ancora il prezzo del gas e infrange la soglia dei 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures s… - Agenzia_Ansa : Cresce ancora il prezzo del gas e infrange la soglia dei 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti fut… - iconanews : Gas: infrange la soglia dei 286 euro ad Amsterdam - fisco24_info : Gas: infrange la soglia dei 286 euro ad Amsterdam: Contratti futures sul mese di settembre in crescita del 16,9% -

Agenzia ANSA

Cresce ancora il prrezzo della soglia dei 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre salgono infatti del 16,95% a 286,38 euro. Forte rialzo anche a Londra, dove vengono ...... il rafforzamento della diversificazione degli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza dal... Il terzo polo sisull'altare delle poltrone, come ampiamente prevedibile e previsto'', ... Gas: infrange la soglia dei 286 euro ad Amsterdam - Ultima Ora Cresce ancora il prrezzo del gas e infrange la soglia dei 286 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre salgono infatti del 16,95% a 286,38 euro. (ANSA) ...Il prezzo del petrolio greggio WTI e quello del gas naturale, vengono scambiati in direzioni opposte, con il greggio debole e il gas verso nuovi massimi.