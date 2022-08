A 58 anni conduce il tg così: "Licenziata in tronco". Esplode il caso LaFlamme (Di lunedì 22 agosto 2022) Si presenta in studio per condurre il telegiornale con i capelli bianchi e il nuovo look le costa il lavoro. È la storia di Lisa LaFlamme, conduttrice del tg della tv privata canadese Ctv National News che, a 58 anni, sarebbe stata Licenziata in tronco per aver deciso di non tingersi più la testa. Secondo l'azienda infatti la svolta naturale sarebbe stata una ragione valida per cacciare l'anchorwoman, tra le più famose in Canada. E il caso, diventato virale sui social, ha fatto il giro del mondo. "Chi ha approvato la decisione di lasciare che i capelli di Lisa diventino grigi?" avrebbe commentato il neo-direttore del telegiornale Michael Melling alla prima riunione di redazione, dopo aver visto la LaFlamme in video. Poi la polemica e il licenziamento. La giornalista è stata mandata ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Si presenta in studio per condurre il telegiornale con i capelli bianchi e il nuovo look le costa il lavoro. È la storia di Lisa, conduttrice del tg della tv privata canadese Ctv National News che, a 58, sarebbe statainper aver deciso di non tingersi più la testa. Secondo l'azienda infatti la svolta naturale sarebbe stata una ragione valida per cacciare l'anchorwoman, tra le più famose in Canada. E il, diventato virale sui social, ha fatto il giro del mondo. "Chi ha approvato la decisione di lasciare che i capelli di Lisa diventino grigi?" avrebbe commentato il neo-direttore del telegiornale Michael Melling alla prima riunione di redazione, dopo aver visto lain video. Poi la polemica e il licenziamento. La giornalista è stata mandata ...

