Rientro a settembre | i dirigenti scolastici richiederanno il monitoraggio dell’aria NOTA Ministero

fimminachelegge : Cade obbligo di #vaccinazione per #insegnanti #Ata - Nico01042014 : RT @SanitarioNo: ??Nota Ministeriale di Oggi 19/08/22 di sicuro rilievo. Cade l'obbligo vaccinale,come ampiamente descritto nei DL già menz… - scuolainforma : Rientro a scuola a settembre ‘senza regole’ (NOTA Ministero) - SemperAdamantes : RT @SanitarioNo: ??Nota Ministeriale di Oggi 19/08/22 di sicuro rilievo. Cade l'obbligo vaccinale,come ampiamente descritto nei DL già menz… - Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: Rientro a settembre, Rusconi critico: “Così è un ‘liberi tutti’, ognuno si prenda le proprie responsabilità” https://t… -

Gli Us Open sono alle porte, cominciano lunedì 29, e Rafael Nadal non è ancora pronto. Novak Djokovic addirittura non sa se potrà ...direttamente su campi dove avrebbe fatto il suo. Ma ...Norme per ila scuola Il ritorno a scuola atteso verso metàvede la novità dell' abolizione dell'obbligo di mascherina , prevista solo se in classe ci sono persone fragili, e dell'...Norme per il rientro a scuola Il ritorno a scuola atteso verso metà settembre vede la novità dell’abolizione dell’obbligo di mascherina, prevista solo se in classe ci sono persone fragili, e ...Dal primo settembre prossimo decadono gli obblighi di vaccinazione per l’intero personale scolastico e quindi torneranno in cattedra anche i professori No vax, così come gli operatori scolastici e gli ...