Europei, Acerenza da sogno: è oro nella 10 chilometri! (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA - Domenico Acerenza vince la medaglia d'oro nella 10 chilometri degli Europei di nuoto. Chiude fuori dal podio Gregorio Paltrinieri ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA - Domenicovince la medaglia d'oro10 chilometri deglidi nuoto. Chiude fuori dal podio Gregorio Paltrinieri ...

sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, che vince la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuo… - matteosalvinimi : Azzurri straordinari agli europei di nuoto a #Roma: #Paltrinieri oro e #Acerenza d'argento siglano la doppietta ita… - Scaccabaro : RT @sportface2016: Nuoto, Europei #Roma2022: dopo l'oro di #Acerenza, arriva anche l'argento di #Taddeucci nella 10km femminile https://t.c… - pleccese : Europei nuoto, Acerenza oro in 10 km acque libere ??Leggi di più su -