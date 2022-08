Elezioni 2022, scriveva “Berlusconi amore mio”: la candidata m5s Claudia Majolo espulsa dalle liste in Campania (Di domenica 21 agosto 2022) scriveva su Facebook nel 2018: “Non mi fate incazzare e votate Berlusconi“. E poi dichiarava il suo “amore” per il leader di Forza Italia, con tanto di hashtag #BerlusconiamoreMio. Ora, questi post costano caso a Claudia Majolo, candidata m5s inserita in un primo momento nel plurinominale Campania 1 – 01 dopo aver superato le parlamentarie. È stata infatti decisa la sua esclusione. E non ha rispariamo critiche ai grillini. La presidente Upa, l’Unione praticanti e giovani avvocati, è accusata soprattutto per un messaggio del 2013, anno dell’ingresso m5s al Parlamento: “Allora siete felici???? Eh capreeeeeeeeeeeeeee??!?! Vi voglio tra un paio di mesi a voi e a quei 4 grillini… Che sanno solo mettere il culo sulla sedia… Tempo al tempo… ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022)su Facebook nel 2018: “Non mi fate incazzare e votate“. E poi dichiarava il suo “” per il leader di Forza Italia, con tanto di hashtag #Mio. Ora, questi post costano caso am5s inserita in un primo momento nel plurinominale1 – 01 dopo aver superato le parlamentarie. È stata infatti decisa la sua esclusione. E non ha rispariamo critiche ai grillini. La presidente Upa, l’Unione praticanti e giovani avvocati, è accusata soprattutto per un messaggio del 2013, anno dell’ingresso m5s al Parlamento: “Allora siete felici???? Eh capreeeeeeeeeeeeeee??!?! Vi voglio tra un paio di mesi a voi e a quei 4 grillini… Che sanno solo mettere il culo sulla sedia… Tempo al tempo… ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La Pravda: 'La potenziale premier Meloni sceglie la strada del caos'. Secondo il quotidiano russo,… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022| Mentana propone un confronto tra i leader dei 4 Poli su La7 #ANSA - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - rossileo45 : RT @mariotoscana196: Elezioni 2022 - 25 settembre - intenzioni di voto: (Per favore fai retweet per aumentare la diffusione) - fattoquotidiano : Elezioni 2022, scriveva “Berlusconi amore mio”: la candidata m5s Claudia Majolo espulsa dalle liste in Campania -