Come vedere House of the Dragon su Sky la notte tra il 21 e il 22 agosto: orari e programmazione in contemporanea USA (Di domenica 21 agosto 2022) Al via House of the Dragon su Sky, l’atteso spin-off prequel de Il Trono di Spade. La serie debutta su HBO stanotte, e sarà possibile seguirla in contemporanea anche in Italia. House of the Dragon su Sky debutta il 22 agosto ed è anche in streaming solo su NOW. L’appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino (la notte tra il 21 e il 22 agosto) e in replica lunedì 22 agosto alle 22:15. Per chi vuole aspettare la versione doppiata, l’appuntamento è dal 29 agosto, per ogni lunedì, con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 agosto 2022) Al viaof thesu Sky, l’atteso spin-off prequel de Il Trono di Spade. La serie debutta su HBO sta, e sarà possibile seguirla inanche in Italia.of thesu Sky debutta il 22ed è anche in streaming solo su NOW. L’appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata inassoluta con gli USA alle 3:00 del mattino (latra il 21 e il 22) e in replica lunedì 22alle 22:15. Per chi vuole aspettare la versione doppiata, l’appuntamento è dal 29, per ogni lunedì, con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi ...

