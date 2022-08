Avanti un altro, il clamoroso errore della messa in onda. Proteste sul Web (Di domenica 21 agosto 2022) È accaduto proprio di recente, e da quello che si è visto, molti telespettatori non hanno gradito lo sbaglio di Mediaset. Avanti un altro! è di certo uno dei game… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 21 agosto 2022) È accaduto proprio di recente, e da quello che si è visto, molti telespettatori non hanno gradito lo sbaglio di Mediaset.un! è di certo uno dei game… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

rubio_chef : Ebrei ladri di terre e dove stanarli. Come dove? Nell’esperimento coloniale d’occupazione israeliano che… - Hicchan : @eleccaruso @Jinnypazza82 La mia triste conclusione quindi è che effettivamente è una ship portata avanti da una so… - mannuk63 : @Agenzia_Ansa Mi pare una stronzata, un aggeggio che va avanti lentissimo contro una base protetta. Se uno ha un fu… - AntiKimmichJr : @bimbadiZarate ma quando mai ahahahah, io faccio passare avanti per educazione mica per altro - tothestraypoets : @purceddruzz avanti un altro -