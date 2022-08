Alena Seredova in attesa delle nozze si gode… la luna di miele (Di domenica 21 agosto 2022) Alena Seredova al mare con Alessandro Nasi e la figlia Vivienne Charlotte si gusta una vacanza che ha tutto il sapore di una luna di miele. Complici e appassionati, la modella e l’imprenditore sono stati paparazzati dal settimanale Chi sulla spiaggia di Forte dei Marmi con la loro bimba. Le nozze sono in programma per l’anno prossimo, anche se una data precisa deve ancora essere definita, e i due ingannano l’attesa dei fiori d’arancio nel modo più dolce. “Per adesso non sappiamo nulla. Ci sposeremo nel 2023. Non so ancora dove, proveremo a essere pochi intimi”, ha confessato Alena Seredova a Chi. La proposta di matrimonio è arrivata durante una vacanza a Mykonos dopo 7 anni d’amore e una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. “Sicuramente non me ... Leggi su blog.libero (Di domenica 21 agosto 2022)al mare con Alessandro Nasi e la figlia Vivienne Charlotte si gusta una vacanza che ha tutto il sapore di unadi. Complici e appassionati, la modella e l’imprenditore sono stati paparazzati dal settimanale Chi sulla spiaggia di Forte dei Marmi con la loro bimba. Lesono in programma per l’anno prossimo, anche se una data precisa deve ancora essere definita, e i due ingannano l’dei fiori d’arancio nel modo più dolce. “Per adesso non sappiamo nulla. Ci sposeremo nel 2023. Non so ancora dove, proveremo a essere pochi intimi”, ha confessatoa Chi. La proposta di matrimonio è arrivata durante una vacanza a Mykonos dopo 7 anni d’amore e una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. “Sicuramente non me ...

