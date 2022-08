Verona, in chiusura Hien: nuova offerta al Genoa per Kallon (Di sabato 20 agosto 2022) Il Verona sta provando a chiudere per alcuni tasselli fondamentali per la rosa di Cioffi: accordo trovato per Hien, si sta lavorando per Kallon del Genoa Il Verona sta provando a chiudere per alcuni tasselli fondamentali per la rosa di Cioffi: accordo trovato per Hien, si sta lavorando per Kallon del Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli scaligeri avrebbero definitivamente superato la concorrenza del Torino e trovato l’accordo con il Djurgarden per Hien. In avanti piace Kallon di proprietà del Genoa a cui i gialloblù hanno inviato una nuova proposta. Prestito oneroso con diritto di riscatto, trattativa che potrebbe presto decollare visto che il giocatore ha già ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Ilsta provando a chiudere per alcuni tasselli fondamentali per la rosa di Cioffi: accordo trovato per, si sta lavorando perdelIlsta provando a chiudere per alcuni tasselli fondamentali per la rosa di Cioffi: accordo trovato per, si sta lavorando perdel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli scaligeri avrebbero definitivamente superato la concorrenza del Torino e trovato l’accordo con il Djurgarden per. In avanti piacedi proprietà dela cui i gialloblù hanno inviato unaproposta. Prestito oneroso con diritto di riscatto, trattativa che potrebbe presto decollare visto che il giocatore ha già ...

