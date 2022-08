Usyk-Joshua, la rivincita che scalda la boxe: Mondiale dei pesi massimi, AJ per riprendersi le cinture contro il guerriero ucraino (Di sabato 20 agosto 2022) Il match più atteso dell’anno da tutti gli appassionati di boxe. Un incontro che andrà oltre lo sport. Oleksandr Usyk contro Anthony Joshua, il Mondiale dei pesi massimi. Questa notte (attorno alle ore 23.00 italiane). Sul ring di Jeddah (Arabia Saudita) verranno messe in palio le cinture WBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina: da una parte il guerriero ucraino che cercherà di difendere la corona, dall’altra il britannico che proverà a riprendersi lo scettro. Guarda Usyk-Joshua live su DAZN. Attiva ora La rivincita per eccellenza: il 25 settembre 2021 fu il ribattezzato “The Cat” a strappare le cinture al rinominato ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Il match più atteso dell’anno da tutti gli appassionati di. Un inche andrà oltre lo sport. OleksandrAnthony, ildei. Questa notte (attorno alle ore 23.00 italiane). Sul ring di Jeddah (Arabia Saudita) verranno messe in palio leWBA, WBO, IBF, IBO della categoria regina: da una parte ilche cercherà di difendere la corona, dall’altra il britannico che proverà alo scettro. Guardalive su DAZN. Attiva ora Laper eccellenza: il 25 settembre 2021 fu il ribattezzato “The Cat” a strappare leal rinominato ...

zazoomblog : LIVE Usyk-Joshua Mondiale pesi massimi in DIRETTA: la rivincita più attesa in palio le cinture WBA WBO e IBF -… - eyesports5 : Giosuè vs Usyk 2 in diretta streaming - GiannaGarbelli : USYK vs JOSHUA 2°: il Combattente Cosacco Ucraino per i colori della Libertà**USYK vs JOSHUA 2nd: the Ukrainian Cos… - Riccardo_Tim : RT @buzzax66: Stasera, alle 23 CET ci sarà l'incontro per il titolo mondiale dei pesi massimi tra #Usyk ???? e #Joshua ???? Tifate bene ?? #Sla… - Emanuel38133305 : RT @buzzax66: Stasera, alle 23 CET ci sarà l'incontro per il titolo mondiale dei pesi massimi tra #Usyk ???? e #Joshua ???? Tifate bene ?? #Sla… -