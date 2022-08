NASCAR | Kimi Raikkonen in pista domani a Watkins Glen Debutto in Cup Series per il finnico

PoroPoretti : RT @Saetta_McQueen: Per seguire la gara, oltre il trackpass ufficiale della Nascar e vari 'servizi di streaming', dall'italia è possibile s… - F1Carcarla : RT @Saetta_McQueen: Per seguire la gara, oltre il trackpass ufficiale della Nascar e vari 'servizi di streaming', dall'italia è possibile s… - fuslach : RT @Saetta_McQueen: Memo per domenica: Watkins Glen Il ritorno di Kimi alle corse e in #Nascar e per la prima volta su un track. Correrà c… - fuslach : RT @Saetta_McQueen: Per seguire la gara, oltre il trackpass ufficiale della Nascar e vari 'servizi di streaming', dall'italia è possibile s… - Saetta_McQueen : Per seguire la gara, oltre il trackpass ufficiale della Nascar e vari 'servizi di streaming', dall'italia è possibi… -

L'appuntamento è sempre più vicino: domenica 21 agosto,Raikkonen compirà il suo esordio ufficiale in una garaSprint Cup al volante del team Trackhouse Racing. L'evento, in programma sul circuito di Watkins Glen , concretizzerà uno degli ...È tutto pronto per l'esordio diRaikkonen nellaSprint Cup, la classe regina delle celebre serie statunitense che ha già visto il campione del mondo in F1 con la Ferrari nel 2007 impegnato nella seconda e nella terza ...Reigning NASCAR Cup champion Kyle Larson says he’s looking forward to studying 2007 Formula One champion Kimi Raikkonen’s data and understanding how the road racer attacks the course.NASCAR has devoted a lot of energy to introducing itself to new audiences across the U.S. — and it appears that message has traveled around the world. When fans tune into Watkins Glen International on ...