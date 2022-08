Cappato scrive a Draghi: «I piccoli partiti che vogliono presentarsi alle elezioni sono discriminati, bisogna intervenire» (Di sabato 20 agosto 2022) Marco Cappato ha scritto una lettera al premier uscente Mario Draghi. L’ha fatto, come si legge nel testo reso pubblico sul sito della lista Referendum e democrazia con Cappato, per «sollevare una questione di massima rilevanza costituzionale». Il riferimento è alla «discriminazione contro i partiti non rappresentati in Parlamento che si vogliano presentare alle elezioni». Un tema sul quale avevano già provato a interloquire con il capo del governo, ma in merito al quale non avrebbero «ricevuto alcuna risposta, nemmeno a fronte di un lungo sciopero della fame da parte di 25 persone che si erano con fiducia a Lei rivolte». La richiesta Il nodo da sciogliere riguarda la raccolta di «decine di migliaia di firme» sulle liste già complete di candidati: un compito, a detta dello ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Marcoha scritto una lettera al premier uscente Mario. L’ha fatto, come si legge nel testo reso pubblico sul sito della lista Referendum e democrazia con, per «sollevare una questione di massima rilevanza costituzionale». Il riferimento è alla «discriminazione contro inon rappresentati in Parlamento che si vogliano presentare». Un tema sul quale avevano già provato a interloquire con il capo del governo, ma in merito al quale non avrebbero «ricevuto alcuna risposta, nemmeno a fronte di un lungo sciopero della fame da parte di 25 persone che si erano con fiducia a Lei rivolte». La richiesta Il nodo da sciogliere riguarda la raccolta di «decine di migliaia di firme» sulle liste già complete di candidati: un compito, a detta dello ...

fseviareggio : Oggi marco Cappato scrive a Mario Draghi - carloreggiani : RT @Perdukistan: Coltiviamo l'estrema speranza per la democrazia - ?@marcocappato? della ?@ListaReferendum? scrive al Presidente del Consig… - apoteca : RT @Perdukistan: Coltiviamo l'estrema speranza per la democrazia - ?@marcocappato? della ?@ListaReferendum? scrive al Presidente del Consig… - Dieguzzo2 : RT @Perdukistan: Coltiviamo l'estrema speranza per la democrazia - ?@marcocappato? della ?@ListaReferendum? scrive al Presidente del Consig… - Moixus1970 : RT @Perdukistan: Coltiviamo l'estrema speranza per la democrazia - ?@marcocappato? della ?@ListaReferendum? scrive al Presidente del Consig… -